Токио, , 05:24 — REGNUM Окружной суд японского Токио приговорил к шести месяцам тюремного заключения экс-члена совета директоров корпорации Nissan Грега Келли, связанного с бывшим главой Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосом Гоном. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Также Келли приговорили к выплате штрафа размером 200 млн японских иен (около $1,7 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года бывший глава Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон назвал причины своего побега из Японии. По его словам, это был единственный способ избежать преследования японской прокуратуры. Отметим, что в Японии его обвиняют в сокрытии доходов на крупные суммы. Ему удалось сбежать в Ливан, спрятавшись в ящике из-под музыкальных инструментов.