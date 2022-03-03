Хабаровск, , 05:31 — REGNUM В Хабаровском крае 3 марта девять школ закрыты на карантин по эпидемиологическим показаниям, 25 февраля их было 13, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Детский сад Yarregion.ru

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В школах и детских садах болеют COVID-19 и ОРВИ 323 ребёнка, неделей ранее — 612. В Тугуро-Чумиканском и имени Полины Осипенко районах закрыто полностью три сада. Есть отдельно закрытые классы и группы в детских садах.

Отмечается, что госпитализаций и новых случаев заражения становится с каждым днём меньше.

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