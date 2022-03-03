Кемерово, , 05:21 — REGNUM Кемеровский аэропорт им. Алексея Леонова был закрыт на сутки по техническим причинам. В справочной аэропорта редакции NGS42.ru уточнили, что поступил сигнал о незаконном вмешательстве.

Аэропорта им.Алексея Архиповича Леонова в Кемерове Администрация правительства Кемеровской области

Уточняется, что аэропорт не будет принимать и выпускать самолеты до 10:00 утра сегодня, 3 марта.

«2 марта вечером появилась информация об угрозе взрыва аэропорта в Кемерове. В результате вечерний рейс был задержан чуть более чем на 4 часа», — пишет телеграм-канал «Кемерово 1».

В воздушной гавани отметили, что подробности раскрыть не могут, но уже вернулись к работе в штатном режиме.