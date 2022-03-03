Якутск, , 05:20 — REGNUM Руководитель государственной инспекции труда в Еврейской автономной области Николай Усталов поддержал проводимую Россией спецоперацию по просьбе ДНР и ЛНР. Он считает это правильным шагом, который даст возможность вздохнуть свободно мирному населению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства ЕАО.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

Читайте также: Демилитаризацию Украины назвали своевременным и выверенным шагом

«Спецоперация на Донбассе — более чем своевременный шаг. Восемь лет наши русскоязычные братья терпели национализм, жили под обстрелами, были вынуждены в таких условиях растить детей. Мы прекрасно видели, какой очаг национализма разгорался против русскоязычного населения на Украине. Как так можно, чтобы людям запретили на родном языке разговаривать?!» — возмущён Николай Усталов.

В подтверждение своих слов он напомнил, что жители ЛНР и ДНР рассказывают о том, как вынуждены были жить под гнётом.

«Я поддерживаю позицию нашего руководства, позицию президента. Нельзя просто смотреть на то, как у нас под боком разгорается пламя фашизма. Правильно сделали, что ввели войска. Это освободительная спецоперация. Именно освобождение. Мирное население вздохнет свободно. И прекратится геноцид», — выразил надежду руководитель инспекции труда в ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная операция России по просьбе ЛНР и ДНР продолжается с 24 февраля. На 3 марта запланирован второй этап переговоров между РФ и Украиной.