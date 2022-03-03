Нижний Тагил, Свердловская область, , 05:13 — REGNUM В Свердловской области автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла вечером 2 марта. Хоккеисты 2007 года рождения возвращались из Каменска-Уральского в город Кушва с соревнований. На участке автодороги Екатеринбург — Серов автобус допустил наезд на ограждение и съехал с дороги.

В автобусе находились водитель, 17 подростков и двое сопровождающих. Один подросток получил травмы. Его госпитализировали.

Проводится доследственная проверка. Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила взяла её на контроль.