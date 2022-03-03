Хабаровск, , 05:17 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал распоряжение о создании оперативного штаба по повышению устойчивости развития экономики Хабаровского края в условиях санкций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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Антисанкционный оперативный штаб будет работать по ключевым направлениям промышленно-экономического блока. В зоне особого внимания — жизнеобеспечение края, мониторинг цен на продовольствие, лекарственные препараты, ГСМ и стройматериалы. Стабильность на рынке труда и своевременная выплата заработной платы.

Профильные ведомства будут курировать стратегически важные, системообразующие предприятия, работать с банковскими структурами и следить за всеми отраслями экономики в условиях новых ограничений. Отдельную поддержку от краевых властей получит малый и средний бизнес.

«Несмотря на санкции, строительство жилья, ипотечное кредитование, в том числе и по льготным программам, продолжится. Среди первоочередных задач оперштаба — работа в направлении внешнеэкономической деятельности и импортозамещения. Планируется выявить перспективные точки роста экономики за счет внутренних ресурсов и новых зарубежных партнеров», — пояснил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил разработать соглашение, согласно которому наценка на социально значимые товары производителей не должна превышать 15% в торговых сетях.