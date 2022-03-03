Тбилиси, , 14:08 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство Грузии в ускоренном порядке готовит заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС и направит ее в структуры ЕС 3 марта, сообщает 2 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Принимая во внимание общий политический контекст и новую реальность, на основе консультаций с членами политического совета партии и, в первую очередь, с премьер-министром, политическая команда «Грузинской мечты» приняла политическое решение немедленно подать заявку на кандидата в члены ЕС. Правительство во главе с премьер-министром в ускоренном порядке готовит заявку на получение статуса кандидата в члены ЕС, которая будет официально подана в структуры ЕС завтра», — сказал Кобахидзе.