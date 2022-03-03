Новосибирск, , 05:05 — REGNUM В Новосибирской области на прошедшей неделе было зафиксировано повышение потребительских цен на автомобильный бензин марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 и дизельное топливо — на 0,1%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

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«Среди городов Новосибирск, Бердск, Куйбышев наибольшее повышение цен на автомобильный бензин марки АИ-92 произошло в Бердске — на 0,3%», — уточнил региональный орган статистики.

Отметим, что неделей ранее на территории региона было зафиксировано снижение потребительских цен на дизельное топливо — на 0,4%, на бензин марки АИ-92 - на 0,1%.