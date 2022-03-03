Якутск, 3 марта 2022, 05:08 — REGNUM Население Донбасса должно получить возможность определить своё будущее без давления и манипуляций извне, считает юрист, представитель коренных малочисленных народов севера в Якутии Ольга Тимофеева-Терешкина. Она поддержала решение о проведении Россией спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР.
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Будучи юристом-международником, Ольга Тимофеева-Терешкина видит особую актуальность этого вопроса в год, когда ООН объявила второе международное десятилетие языков коренных народов мира.
Как сообщало ИА REGNUM, специальная операция России по просьбе ЛНР и ДНР продолжается с 24 февраля. На 3 марта запланирован второй этап переговоров между РФ и Украиной.