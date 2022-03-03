Якутск, , 05:08 — REGNUM Население Донбасса должно получить возможность определить своё будущее без давления и манипуляций извне, считает юрист, представитель коренных малочисленных народов севера в Якутии Ольга Тимофеева-Терешкина. Она поддержала решение о проведении Россией спецоперации по просьбе ДНР и ЛНР.

Участники автопробега «Своих не бросаем» в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«И демилитаризация, и денацификация Украины — это своевременный, правильный и выверенный шаг. Украину надо освободить от неонацизма и дать возможность народам самим определить свое будущее, без какого-либо давления извне и манипуляций от кого бы то ни было», — отметила она.

Будучи юристом-международником, Ольга Тимофеева-Терешкина видит особую актуальность этого вопроса в год, когда ООН объявила второе международное десятилетие языков коренных народов мира.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная операция России по просьбе ЛНР и ДНР продолжается с 24 февраля. На 3 марта запланирован второй этап переговоров между РФ и Украиной.