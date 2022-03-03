Красноярск, 3 марта, 2022, 04:58 — ИА Регнум. В четверг, 3 марта, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица, температура воздуха −7… −5 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

В 08:40 на Театральной площади было — 11 °C.

Ночью с 3 на 4 марта ожидается до −9… −7 °C, облачно, временами небольшой снег.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 738 мм рт. ст.

В пятницу, 4 марта, в Красноярске до −4… −2 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −5… −3 °C.

В субботу, 5 марта, в Красноярске ожидается до −3… −1 °C днём и до −9… −6 °C ночью. Облачно, временами небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 3 марта в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве западный ветер на порывах до 15−20 м/с.

3−4 марта в центральных и южных районах Красноярского края, в Хакасии и Туве на дорогах гололедица, в горных районах лавиноопасно.

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