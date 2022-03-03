Токио, , 04:52 — REGNUM Активы четырёх российских банков, в рамках предпринятых международным сообществом санкционных мер, заморозят власти Японии. Об этом 3 марта сообщает агентство Kyodo.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным агентства, глава министерства финансов страны Сюнъити Судзуки заявил о заморозке активов банков ВТБ, «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка.

Таким образом, всего в Японии будут заморожены активы семи банков, включая банк «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ. РФ, активы которых было принято решение заморозить ранее. Эти семь банков Еврокомиссия приняла решение отключить от международной системы SWIFT.

О каких конкретно активах идёт речь, не уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Японии приняло решение о введении экспортных санкций в отношении 49 российских компаний и организаций.

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