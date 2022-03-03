Владивосток, , 04:59 — REGNUM Владивосток готовится к проведению VII Международных спортивных игр «Дети Азии» — обновляются спортивные объекты, которые будут задействованы во время соревнований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Валерий Лимаренко вручил золотые медали победителям соревнований «Дети Азии» Пресс-служба правительства Сахалинской области

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Спортивный форум пройдёт с 27 июля по 8 августа 2022 года.

Всего ожидается участие более 2 тыс. человек. Планируется разыграть 266 комплектов медалей в 19 видах спорта.

«На 1 марта получены предварительные подтверждения участия в играх от 28 стран и восьми субъектов России. До 1 апреля все участники должны прислать официальные заявки», — уточнили организаторы.

Всего иностранные и российские спортивные делегации будут принимать девять площадок во Владивостоке — концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена», учебно-спортивный центр «Олимпиец», стадион «Динамо», Всероссийский детский центр «Океан», спорткомплексы «Молодежный» и «Юность», водноспортивная станция ЦСКА, центральная площадь города, кампус Дальневосточного федерального университета, а также Центр физической культуры и спорта в Артеме.

В спорткомплексе «Олимпиец» и корпусе S кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский уже идет ремонт. Всю спортивную инфраструктуру подготовят к 1 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, до 1 марта продолжается набор волонтеров, которые помогут в проведении VII Международных спортивных игр «Дети Азии» во Владивостоке. Заявки подали уже 2491 человек, в том числе 37 иностранцев.