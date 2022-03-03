Оттава, 3 марта, 2022, 04:44 — ИА Регнум. Власти Канады внесли в санкционные списки десять ключевых сотрудников российских корпораций «Газпром» и «Роснефть», сообщает пресс-служба канадского МИД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канада

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции, ответные меры и поддержка экономики России — все новости»

«Эти новые меры накладывают ограничения на 10 ключевых представителей из двух важных компаний энергетического сектора России «Роснефти» и «Газпрома», — заявили в ведомстве.

В заявлении подчеркивается, что новые санкции должны оказать давление на руководство России ради прекращения специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. При этом МИД Канады не назвал конкретных лиц, против которых вводятся ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой канадского правительства Джастина Трюдо. Он заявил, что в разговоре обсуждался новый пакет санкций против России со стороны Канады.