Пекин, 3 марта, 2022, 04:28 — ИА Регнум. Утечки персональных данных стали источником преступлений, связанных с мошенничеством в сфере телекоммуникаций и Интернета в Китае, сообщила 2 марта Верховная народная прокуратура Китая.

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Согласно данным, опубликованным главной прокуратурой, в 2021 году прокуратуры по всей стране привлекли к ответственности более 9 800 человек за нарушение персональных данных, что на 64% больше, чем в 2020 году. Прокуратура в прошлом году привлекла к ответственности более 500 человек, работающих в таких отраслях, как телекоммуникации, банковское дело, страхование и недвижимость, которые были уличены в нарушении персональных данных, говорится в сообщении прокуратуры.

Около 40 000 человек, причастных к случаям мошенничества в сфере телекоммуникаций и Интернета, также были привлечены к ответственности в 2021 году, добавила прокуратура, отметив, что мошеннические действия совершались в основном под предлогом личных финансов и инвестиций, знакомств и покупок в Интернете.