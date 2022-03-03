Тбилиси, 3 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Член оппозиционного «Единого национального движения» Леван Хабеишвили потребовал от властей, чтобы они дали возможность находящемуся в тюрьме бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили намедленно покинуть страну, сообщает 2 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Цитата из м/ф «Возвращение блудного попугая 2». Реж. Александр Давыдов. 1987. СССР Под арестом

Так оппозиция отреагировала на инцидент в руставской тюрьме № 12, когда охранник совершил нападение на защитника Саакашвили.

ЕНД заявляет, что это ещё раз подтверждает, насколько велика угроза безопасности, жизни и здоровью Михаила Саакашвили. Поэтому они требуют, чтобы его перевели в Украину как гражданина этой страны, или же в Польшу.

«Необходима немедленная передача президента Саакашвили на Украину или в Польшу. Дальнейшее его пребывание в таком состоянии означает непрерывные пытки», — заявил Хабеишвили. Кроме того, ЕНД требует выявить и наказать охранника, который сегодня напал на адвоката Саакашвили Шоту Тутберидзе.