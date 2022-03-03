Пекин, 3 марта, 2022, 04:25 — ИА Регнум. Число постоянных жителей Пекина на конец 2021 года составляло 21,886 млн человек, что на 4000 меньше, чем в конце 2020 года, сообщает 2 марта агентство Синьхуа.

Пекин

По данным Муниципального бюро статистики Пекина, городское население Пекина составляло около 19,161 млн человек или 87,5% от общей численности постоянного населения столицы.

ВВП Пекина достиг 4,03 трлн юаней ($637,33 млрд) в 2021 году, а ВВП на душу населения в городе составил 184 000 юаней, сообщило бюро.