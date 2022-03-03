Владивосток, , 04:31 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил разработать соглашение, согласно которому наценка на социально значимые товары производителей не должна превышать 15% в торговых сетях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Кожемяко подчеркнул, что спекуляция на рынке в нынешних условиях недопустима. Власти ежедневно контролируют уровень цен в магазинах, в случае их необоснованного повышения нужно сообщать в ФАС.

«Необходимо заключить соглашения между товаропроизводителями и торговыми сетями, чтобы наценка в магазинах на социально значимую продукцию приморских производителей не превышала 15%. Следует прописать на ценниках начальную и конечную стоимость товара. Прежде всего это касается мяса свинины, курицы, молока, тепличных овощей, борщевого набора, яйца и рыбы», — сказал губернатор.

Владельцы крупных торговых сетей заверили, что запасы продуктов питания есть.

Как сообщало ИА REGNUM, в крупных торговых сетях Камчатки сформирован запас продуктов питания и товаров первой необходимости на несколько месяцев. Это позволит сдерживать цены.