Сухум, , 04:23 — REGNUM Действия России по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик и Украины поддержал МИД Абхазии. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Абхазия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Как отметили в МИД Абхазии, в период, когда Запад, используя социальные сети, деятелей культуры и шоу-бизнеса, пытается насаждать всюду тезис «мне стыдно, что я русский», для поддержки России важен каждый голос.

В Абхазии считают справедливыми устремления России защитить мирное население ДНР, ЛНР и Украины. Сухум поясняет, что русские и украинцы, выражавшие своё несогласие с действиями властей Киева, подвергались насилию, дискриминации, в отношении них совершались массовые преступления.

«В этой усложняющейся международной обстановке Абхазия не изменила принципам братства и дружбы с Россией. Согласно решению президента Абхазии, наша страна признала суверенитет ДНР и ЛНР. Выстраиваем уважительные и равноправные отношения с новыми республиками», — сказано в сообщении МИД Республики.

Абхазия поддерживает президента России Владимира Путина в его стремлении защитить мирных граждан, а также покарать нацистских преступников и провести демилитаризацию Украины. МИД Абхазии выразил уверенность в скорейшем успешном завершении специальной операции России на Украине и восстановлении в этой стране справедливости и законности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР.

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