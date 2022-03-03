Пекин, 3 марта, 2022, 04:22 — ИА Регнум. Китайский надзорный орган по киберпространству опубликовал проект постановления, касающегося всплывающих окон и служб уведомлений на интернет-платформах, с целью изучения общественного мнения, сообщает 2 марта агентство Синьхуа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставочный экспонат «Сплетня до небес»

Поставщикам интернет-услуг, включая операционные системы, терминальные устройства, приложения и веб-сайты, не будет разрешено отправлять push-уведомления, содержащие контент, связанный со сплетнями о знаменитостях и личной неприкосновенностью, экстравагантной демонстрацией богатства и демонстрацией уродств, согласно проекту постановления Киберпространственной администрации Китая.

Утверждается, что при предоставлении услуг оповещения о новостях первоначальный смысл и содержание заголовков не должны искажаться или фальсифицироваться. Неправильное использование алгоритмов и распространение информации, наносящей вред несовершеннолетним, также будут запрещены новым регламентом.