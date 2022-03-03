Пекин, , 04:18 — REGNUM Министерство общественной безопасности Китая 2 марта заявило, что начало специальную операцию по борьбе с преступной деятельностью, связанной с незаконным пересечением границы или организацией подобных преступлений, сообщает агентство Синьхуа.

Мигранты

Операция будет пресекать организацию и транспортировку незаконных пересечений границы и использование поддельных лицензий и документов в процессе, а также организацию, привлечение и вербовку персонала для незаконного пересечения границы. Она также направлена на защиту от завозных случаев COVID-19.

С декабря 2020 года, когда была начата аналогичная кампания, китайская полиция расследовала 18 700 уголовных дел, в ходе которых было задержано более 96 000 подозреваемых и раскрыто 797 преступных притонов, сообщило министерство.