Тбилиси, 3 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Адвокат Михаила Саакашвили Ника Гварамия заявил об опасности того, что Россия может потребовать выдачи бывшего президента Грузии, сообщает 2 марта грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Гварамия сказал, что на другого адвоката экс-президента в тюрьме города Рустави напал конвоир, а Саакашвили этот конвоир нанёс словесное оскорбление. Адвокат потребовал провести полное расследование этого инцидента.

Также Гварамия обратился к грузинскому правительству и её международным партнёрам с требованием немедленно передать Саакашвили властям Украины. Активное участие в этом процессе, по мнению Гварамии, должен принять посол Украины в Грузии.

Гварамия сообщил журналистам, что в России против Саакашвили возбуждено дело о геноциде, и через несколько дней российская прокуратура собирается потребовать от правительства Грузии его выдачи в Москве.

«В России продолжается дело о геноциде осетин против Саакашвили, абсурдное. В тяжелейшей ситуации «Грузинская мечта», заключившая коллаборационистскую сделку с Россией, в эти дни получит запрос из российской прокуратуры о передаче Саакашвили, и мы должны ждать, что решит «Грузинская мечта». Мы точно знаем, что решение будет, и мы точно знаем, к чему это приведёт — это приведет к развитию тяжелейших событий в Грузии», — сказал Гварамия и обратился к международному сообществу на английском языке.