Киев, , 04:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо новый пакет антироссийских санкций. Об этом украинский президент заявил на своей странице в соцсети Instagram.

Джастин Трюдо JustinLing

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«Поблагодарил Джастина Трюдо за лидерство во введении антироссийских санкций. Заявил о необходимости расширения ограничительных мер», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Канада решила направить $79 млн в качестве гуманитарной помощи для Украины. Предполагается, что средства пойдут на защиту и поддержку украинских беженцев и санитарные нужды.