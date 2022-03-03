Владивосток, 3 марта, 2022, 08:52 — ИА Регнум. В Приморье в рамках Года культурного наследия народов России запустят проект «Модная библиотека», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Библиотека

Читайте также: На Ямале после 10 лет строительства открыли Центр национальных культур

Тематический год объявлен для популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей страны.

«Модная библиотека» станет местом объединения творческих людей, своеобразным «технопарком» в сфере креативных индустрий.

«Открытие новой культурной площадки даст дополнительную возможность раскрытия творческого потенциала приморцев. В целом, модернизации библиотек уделяется большое внимание. Только в Находкинском городском округе в этом году получат новую жизнь 12 библиотек», — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморье Юрий Логинов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале в селе Яр-Сале открылся Центр национальных культур, который строился 10 лет.