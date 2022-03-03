Брюссель, , 04:02 — REGNUM Отключение российских банков от своей международной платёжной системы подтвердила компания SWIFT. Заявление было опубликовано 2 марта пресс-службой компании.

SWIFT Businessnews.kz

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От платёжной системы SWIFT будут отключены семь российских юридических лиц, в отношении которых одобрены санкционные меры. Постановление Евросоюза требует, чтобы отключение произошло 12 марта 2022 года, и компания подтвердила готовность исполнить всё надлежащим образом.

Согласно постановлению, принятому Евросоюзом, от международной системы межбанковских платежей SWIFT будут отключены семь российских банков, в том числе ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

В Еврокомиссии уточнили, что при необходимости санкционный список может быть обновлён и в него будут внесены новые банки.

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