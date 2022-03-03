Пекин, , 03:49 — REGNUM Новая стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе, обнародованная президентом США Джо Байденом, противоречит его обещаниям избегать конфликтов и холодной войны с Китаем, согласно недавней редакционной статье, опубликованной 2 марта в газете South China Morning Post.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Большинство аспектов документа направлены на противодействие растущему влиянию Китая, связям с Индо-Тихоокеанским регионом и инициативе «Пояса и путь», говорится в статье. Тем не менее, в статье отмечается, что, несмотря на попытку Байдена усилить роль США в регионе, страны Азиатско-Тихоокеанского региона в настоящее время с опаской относятся к Соединенным Штатам и их непостоянным политическим путям.

«Когда пандемия COVID-19 распространилась по всему миру, Пекин был первой страной, которая протянула руку помощи и предложила экспертные знания, ресурсы и вакцины», — говорится в статье и отмечается, что рост торговли и инвестиций в Китае будет иметь решающее значение для восстановления экономики после пандемии, в то время как инфраструктурные проекты в рамках инициативы стимулируют столь необходимый рост и развитие.

В докладе говорится, что многие правительства считают Китай скорее другом, чем врагом, которые ценят его невмешательство во внутренние дела и считают его крайне важным для развития и утверждается, что «план США будет бременем, а не выгодой для региона».