Пекин, 3 марта 2022, 03:49 — REGNUM Новая стратегия в Индо-Тихоокеанском регионе, обнародованная президентом США Джо Байденом, противоречит его обещаниям избегать конфликтов и холодной войны с Китаем, согласно недавней редакционной статье, опубликованной 2 марта в газете South China Morning Post.
Большинство аспектов документа направлены на противодействие растущему влиянию Китая, связям с Индо-Тихоокеанским регионом и инициативе «Пояса и путь», говорится в статье. Тем не менее, в статье отмечается, что, несмотря на попытку Байдена усилить роль США в регионе, страны Азиатско-Тихоокеанского региона в настоящее время с опаской относятся к Соединенным Штатам и их непостоянным политическим путям.
В докладе говорится, что многие правительства считают Китай скорее другом, чем врагом, которые ценят его невмешательство во внутренние дела и считают его крайне важным для развития и утверждается, что «план США будет бременем, а не выгодой для региона».