Чунцин, Китай, 3 марта, 2022, 03:46 — ИА Регнум. Китай запустил новую железнодорожную станцию на юго-западе Китая для грузовых поездов, отправляющихся в столицу Лаоса город Вьентьян, сообщает 2 марта агентство Синьхуа

Olgaozik Лаос

Перевозя 37 единиц двадцатифутового эквивалента (TEU) товаров на сумму более 4 млн юаней ($630 000), первый грузовой поезд отправился со станции Сяонанья в районе Цзянцзинь в Чунцине во Вьентьян 2 марта.

Ожидается, что поезд, перевозящий химикаты, строительные материалы, механические детали и предметы первой необходимости, прибудет во Вьентьян через провинцию Юньнань примерно через пять дней, что вдвое сократит время, затрачиваемое на дорогу из Чунцина во Вьентьян.

Чунцин запустил международный грузовой поезд Китай-Лаос в Международном логистическом центре Чунцина 4 декабря, всего через день после запуска железной дороги Китай-Лаос.