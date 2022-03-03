Анадырь, , 03:42 — REGNUM На Чукотке прогнозируемый объём вылова тихоокеанских лососей и гольцов в путину-2022 установлен на уровне: 3,6 тыс. тонн, из них 635 тонн — горбуша, кета — 2,5 тыс. тонн, нерка — 516 тонн, голец — 360 тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Вопросы предстоящей путины обсудили на заседании Чукотского рыбохозяйственного совета.

«По наблюдениям «ТИНРО», ежегодно вылов лососей превышает устанавливаемые объёмы. В случае научных данных о большем подходе тихоокеанского лосося, в этом году также будут выделяться дополнительные объёмы на вылов», — пояснила председатель комитета по рыболовству департамента сельского хозяйства и продовольствия Алёна Пиняева.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительные прогнозы рыбохозяйственной науки на лососевую путину 2022 года озвучили на расширенном заседании Камчатского рыбохозяйственного совета. По прогнозам ученых предстоящий сезон по объёмам вылова может стать худшим на Дальнем Востоке за последние 12 лет.