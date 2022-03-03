Севастополь, 3 марта, 2022, 03:44 — ИА Регнум. На конкурс с начальной ценой более 2,1 млрд рублей, в рамках которого должны были выбрать подрядчика на строительство многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкодиспансера Севастополя, не поступило ни одной заявки. Торги признаны не состоявшимися, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

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«На участие в конкурсе поступило ноль заявок, соответственно, закупка признается не состоявшейся», — уточняется в протоколе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, объект анонсирован в 2018 году и начинала его возведение другая компания, которая не закончила работы. После этого власти Севастополя подписали контракт со структурой Ростеха — ООО «РТ-СоцСтрой», которое и выступало заказчиком вышеуказанного тендера. Корпус должен быть выполнен как четырёхэтажное здание общей площадью более 33 тыс. кв. м.

Напомним, ранее несколько дорогостоящих тендеров на возведение общеобразовательных школ также не состоялись из-за отсутствия заявок. Подобное невнимание подрядчиков к госзаказам может быть связано с ростом цен на стройматериалы, которое фиксировалось в 2021 году. Тогда по некоторым госконтрактам заказчики были вынуждены корректировать итоговую стоимость. Помимо этого, в 2022 году не состоялись тендеры на реконструкцию системы водоснабжения в городе Бикин — почти на 1,8 млрд рублей, достройку первой очереди Красногорского гидроузла в Омске — на 4,3 млрд рублей.