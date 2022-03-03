Лондон, , 03:38 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе намеченного на 3 марта визита в Литву обсудит с коллегами из стран Балтии поддержку Украины и «укрепление восточных рубежей НАТО». Об этом сообщает пресс-служба британского внешнеполитического ведомства.

Лиз Трасс Tom Witham

Лиз Трасс «Мы укрепляем восточные рубежи НАТО вместе с нашими балтийскими союзниками. Мы оказываем Украине экономическую и оборонительную поддержку, а также в экстренном порядке направляем гуманитарную помощь».

В заявлении отмечается, что в Вильнюсе Трасс обсудит с министрами иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, Габриэлюсом Ландсбергисом, Эдгарсом Ринкевичсом и Эвой-Марией Лийметс, «важность поддержки союзников по НАТО» и «оказание содействия Украине» в связи с проведением Россией военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

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