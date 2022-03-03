Москва, , 14:16 — REGNUM Грузинское руководство пока сдерживает давление извне и изнутри и не поддерживает антироссийские санкции. Но в случае продолжения давления его позиция может измениться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Ираклий Гарибашвили Gov.ge

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«Позиция правящей партии «Грузинская мечта» и правительства Ираклия Гарибашвили продиктовано очевидно прагматическими соображениями, нежеланием обращать на себя дополнительное внимание откровенной поддержкой киевского нацистского режима, в том числе, и отправкой боевиков. Потому что у России и Грузии достаточно тяжёлая история взаимоотношений, и в Тбилиси при всей своей русофобии хорошо понимают, чем могут обернуться подобного рода недружественные акции. Насколько же быстро грузинское руководство дожмут — тут многое будет зависеть от конкретно складывающихся обстоятельств. Его будут дожимать и изнутри, и извне. Насколько эти усилия окажутся успешными, покажут ближайшие несколько дней. Многое будет зависеть, конечно, от хода специальной военной операции на украинской территории», — сказал эксперт.

Политолог считает, что нынешние тбилисские власти будут до последнего противиться в силу объективных причин и наличия тесного соседства с Россией, и необходимости поддерживать с ней, даже в нынешней ситуации, хотя бы минимальный уровень отношений. С другой стороны, отметил эксперт, шансы на то, что Грузия предпримет какие-то демонстративные действия против России, достаточно велики, что, конечно же, не пойдёт на пользу российско-грузинским отношениям уже на перспективу после завершения украинского кризиса.

Напомним, что правительство Грузии отказалось присоединиться к антироссийским санкциям и не поощряет выезд грузинских добровольцев на Украину. Это вызвало гнев президента Украины Владимира Зеленского, который 1 марта отозвал украинского посла из Тбилиси.