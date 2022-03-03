Пекин, , 03:26 — REGNUM Член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор по просьбе министра иностранных дел Ирана Хосейна Амир-Абдоллахиана 2 марта, сообщает агентство Синьхуа.

Флаг Ирана Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Иран твердо привержен продвижению всеобъемлющего стратегического партнерства между Ираном и Китаем, сказал Абдоллахиан, добавив, что обе стороны должны и далее укреплять политическое взаимное доверие, углублять прагматическое сотрудничество и осуществлять всеобъемлющий план сотрудничества между двумя странами. Иран готов тесно сотрудничать с китайской стороной и полностью поддерживает Китай в проведении успешной третьей встречи министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран, сказал Абдоллахиан.

Со своей стороны, Ван заявил, что Китай готов сотрудничать с Ираном для продвижения прагматичного сотрудничества в различных секторах и углубления всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Ираном в соответствии с важным консенсусом, достигнутым главами двух государств.

Китай примет у себя третью встречу министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран, когда наступит подходящее время, чтобы в полной мере использовать сильные стороны соседей Афганистана, подчеркнуть их особенности и сыграть позитивную роль в обеспечении прочного мира и стабильности в Афганистане, сказал Ван.

Абдоллахиан проинформировал о прогрессе в возобновлении переговоров по осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме, отметив, что соответствующие стороны достигли консенсуса по большинству вопросов, заявив, что Иран прилагает активные усилия с этой целью и надеется, что все стороны будут придавать большое значение и учитывать законные опасения Ирана.

Иран высоко оценивает конструктивную роль, которую Китай сыграл в иранской ядерной проблеме, и готов поддерживать связь и координацию с Китаем для совместного достижения результатов на переговорах, сказал Абдоллахиан.

Отметив, что переговоры по ядерной программе Ирана наткнулись на очередное препятствие, Ван сказал, что все стороны должны придавать большое значение урегулированию оставшихся вопросов, проявлять гибкость друг к другу, искать разумные решения, принимать политические решения и доводить переговоры до успешного завершения.

Китай будет продолжать отстаивать справедливость и решительно продвигать процесс политического и дипломатического урегулирования иранской ядерной проблемы, отметил министр иностранных дел Китая. Министры иностранных дел двух стран также обменялись мнениями по украинскому вопросу.