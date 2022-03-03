Иркутск, , 03:29 — REGNUM В связи с отсутствием имущества, за счёт которого могли бы профинансировать процедуру банкротства, арбитражем Иркутской области было прекращено дело о несостоятельности в отношении ООО «Усольский завод металлоконструкций». Среди владельцев последнего — бывший губернатор этого же региона Сергей Левченко, а также его сын Андрей и дочь Татьяна. Заявление с требованием ввести в отношении предприятия-должника один из этапов процедуры банкротства подал налоговый орган, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Ken Teegardin

«От ФНС России поступило ходатайство, в котором налоговый орган сообщает, что по данным налогового органа и ответам регистрирующих органов в собственности должника объекты недвижимого имущества не числятся. В отношении должника финансирование проведения процедуры банкротства за счет средств федерального бюджета невозможно, в связи с отсутствием возможности покрытия судебных расходов с делом о банкротстве», — уточняется в определении суда.

Напомним, дело начали разбирать в декабре 2021 года, но изначально оставили без движения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернаторский пост Сергей Левченко покинул более двух лет назад на фоне скандала, в котором оказался замешан и его сын — на тот момент областной депутат. На сегодня дети экс-губернатора — Андрей Левченко и Татьяна Мордуева — признаны банкротами как физлица.

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