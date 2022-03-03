Пекин, , 03:22 — REGNUM Прокуратура Китая расследовала иски о возмещении ущерба в рамках судебных процессов в общественных интересах, связанных с нарушениями безопасности пищевых продуктов и лекарств, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным Верховной народной прокуратуры Китая, в 2021 году прокуратуры по всей стране рассмотрели около 30 000 судебных дел в общественных интересах, связанных с нарушениями безопасности пищевых продуктов и лекарств.

Так, реализация требований о возмещении ущерба за нарушения безопасности продуктов питания и лекарственных средств приведет к увеличению тяжести этих нарушений, предупреждает прокуратура тех, кто склонен совершать незаконные действия.