Пекин, 3 марта, 2022, 03:22 — ИА Регнум. Прокуратура Китая расследовала иски о возмещении ущерба в рамках судебных процессов в общественных интересах, связанных с нарушениями безопасности пищевых продуктов и лекарств, сообщает агентство Синьхуа.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По данным Верховной народной прокуратуры Китая, в 2021 году прокуратуры по всей стране рассмотрели около 30 000 судебных дел в общественных интересах, связанных с нарушениями безопасности пищевых продуктов и лекарств.

Так, реализация требований о возмещении ущерба за нарушения безопасности продуктов питания и лекарственных средств приведет к увеличению тяжести этих нарушений, предупреждает прокуратура тех, кто склонен совершать незаконные действия.