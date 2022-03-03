Хайкоу, Китай, 3 марта, 2022, 03:18 — ИА Регнум. Власти южно-китайской провинции Хайнань 28 февраля представили талисманы Китайской международной выставки потребительских товаров 2022 года, стилизованные под хайнаньского гиббона, сообщает 1 марта агентство Синьхуа.

Ольга Демиденко Хайнань, КНР

Хайнаньский гиббон — самый редкий из всех гиббонов и самый редкий вид приматов в мире. Эти животные являются эндемиками южного китайского острова Хайнань. По словам сотрудника отдела глобальных СМИ Бюро международного экономического развития провинции Хайнань Руслана Туленова, талисманы отражают подход выставки к экологичному потреблению.

Талисманы олицетворяют три доминирующие и отличительные отрасли Хайнаня, а именно семеноводческую промышленность, глубоководную промышленность и аэрокосмическую промышленность. Дизайнеры наделили талисманы разнообразными личностями, ожидая, что глобальные предприятия и потребители смогут поделиться возможностями и вместе создать лучшую жизнь благодаря выставке, сказал Туленов.

Мероприятие на тему «Делитесь открытыми возможностями, совместно создавайте лучшую жизнь» планируется провести с 12 по 16 апреля в Хайкоу, столице Хайнаня. В этом году почетным гостем будет Франция.

Выставочная площадь превысит 100 000 квадратных метров, 80% из которых будут отведены для зарубежных экспонентов, представляющих моду, ювелирные изделия, продукты питания, медицину и другие профессиональные услуги. Ожидается, что выставка станет ведущей платформой для мировой потребительской моды, и известные бренды представят свои новейшие продукты во время выставки.