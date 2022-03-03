Иньчуань, Китай, 3 марта, 2022, 03:15 — ИА Регнум. Новое постановление, направленное на содействие охране окружающей среды и высококачественному развитию бассейна реки Хуанхэ, вступило в силу 1 марта в Нинся-Хуэйском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Peretrem.com Хуанхэ — желтая река

Согласно постановлению, Нинся будет строго контролировать строительные проекты вдоль береговой линии реки Хуанхэ и запрещать строительство и расширение химических объектов на определенном расстоянии от реки и ее притоков. Нинся была определена в качестве пилотной зоны для содействия охране окружающей среды и высококачественному развитию бассейна реки Хуанхэ. Постановление призывает регион предпринять пробные шаги в этом отношении и создать механизмы, не допускающие ошибки.

Река хуахнэ — вторая по протяженности река в Китае, ее длина составляет 5464 километра. Он проходит через девять провинциальных регионов: Цинхай, Сычуань, Ганьсу, Нинся, Внутреннюю Монголию, Шаньси, Шэньси, Хэнань и Шаньдун. Почти 400-километровый участок Желтой реки протекает через Нинся, ключевой регион, обеспечивающий экологическую безопасность на северо-западе Китая.