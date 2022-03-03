Стокгольм, , 03:14 — REGNUM Четыре истребителя ВСК России якобынарушили воздушное пространство Швеции 2 марта, сообщило на своем сайте шведское министерство обороны.

Су-27 Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идет двух Су-27 и двух Су-24. В заявлении утверждается, что они кратковременно пролетели над районом к востоку от острова Готланд в Балтийском море.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта шведский премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что Швеция увеличит размер своего оборонного бюджета в связи с ситуацией вокруг Украины.

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