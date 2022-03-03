Стокгольм, 3 марта, 2022, 03:14 — ИА Регнум. Четыре истребителя ВСК России якобынарушили воздушное пространство Швеции 2 марта, сообщило на своем сайте шведское министерство обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-27

Речь идет двух Су-27 и двух Су-24. В заявлении утверждается, что они кратковременно пролетели над районом к востоку от острова Готланд в Балтийском море.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта шведский премьер-министр Магдалена Андерссон заявила, что Швеция увеличит размер своего оборонного бюджета в связи с ситуацией вокруг Украины.