Петропавловск-Камчатский, , 03:11 — REGNUM В крупных торговых сетях Камчатки сформирован запас продуктов питания и товаров первой необходимости на несколько месяцев. Это позволит сдерживать цены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

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Губернатор Камчатки Владимир Солодов встретился с представителями крупных торговых сетей 3 марта.

«По основной номенклатуре запас составляет несколько месяцев, в течение которых цена не будет расти на те пункты в продаже, закупки которых были осуществлены до соответствующих ценовых шоков. Предприниматели взяли на себя соответствующие обязательства и подтвердили гарантию того, что цена останется прежней на период реализации тех запасов, которые у нас есть. За это время мы выработаем дополнительные меры, связанные с поставками в первую очередь продуктов первой необходимости, чтобы обеспечить их безусловную достаточность и минимизировать возможные ценовые скачки», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 1 марта состоялось первое заседание штаба по обеспечению устойчивости экономики края в условиях введённых санкций. Штаб возглавил губернатор региона Владимир Солодов.