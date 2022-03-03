Анадырь, , 03:12 — REGNUM На Чукотке прожиточный минимум на 2022 год на душу населения установлен в размере 28 851 рубль. Это в 2,28 раза превышает прожиточный минимум в среднем по России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Минимум Pixabay.com

Читайте также: Бюджет прожиточного минимума в Белоруссии повышен до $113

Так, с 2022 года региональный прожиточный минимум на душу населения устанавливается в соответствии с коэффициентами региональной дифференциации и среднедушевым прожиточным минимумом в целом по стране. Коэффициенты соотношения для каждого региона утвердило правительство РФ — у Чукотки самый высокий коэффициент соотношения — 2,61.

«Достичь коэффициента соотношения 2,61 предполагается уже в 2024 году. По федеральному законодательству переходный период продлится до 2025 года», — сказала губернатор Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Белоруссии увеличивает размер бюджета прожиточного минимума. С 1 февраля он увеличивается с 288,01 белорусских рублей до 296,55 бел.руб.($113 в эквиваленте).