Пекин, , 03:10 — REGNUM Китайские прокуроры одобрили арест 7 835 человек в 2021 году по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности, что на 9,2% больше, чем годом ранее, свидетельствуют статистические данные главной прокуратуры, передает агентство Синьхуа.

Больше частной собственности! Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Еще 14 020 были предъявлены обвинения в более чем 6500 случаях нарушения прав интеллектуальной собственности, сообщил сотрудник Верховной народной прокуратуры Лю Тайцзун на пресс-конференции 1 марта. По словам Лю, из числа обвиняемых подозреваемых около 90% были обвинены в нарушении прав на товарные знаки.

Лю добавил, что Интернет стал главной ареной для борьбы с подобными нарушениями, и предостерег от частых нарушений в области науки, образования, информационных технологий и культуры. Чтобы более эффективно бороться с нарушениями прав интеллектуальной собственности, прокуратура выпустила набор руководящих принципов по активизации усилий прокуратуры по защите прав интеллектуальной собственности.

Подчеркивая всестороннюю правовую защиту, документ требует ужесточения мер по борьбе с нарушениями коммерческой тайны и связанными с ними преступлениями. Это также требует улучшения координации с административными правоохранительными органами и создания более сильной команды профессионалов в этой области.

На сегодняшний день, по словам официального представителя Верховной народной прокуратуры Гун Мина, в 20 провинциях созданы специальные прокурорские отделы по защите интеллектуальной собственности.