Махачкала, 3 марта, 2022, 03:08 — ИА Регнум. Желающих проводить геологоизучение, разведку и добычу кварцевых песков (для стекольного производства) на месторождении в Кумторкалинском районе Дагестана не нашлось. Соответствующие торги были признаны не состоявшимися из-за отсутствия заявок, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на протокол.

(сс) makamuki0 Битое стекло

«В связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, признать несостоявшимся», — такое решение было принято по результатам торгов на участок «Южная часть Узекского участка» площадью 0,11 кв. км.

Стартовать торги должны были с суммы 10,6 млн рублей. Таков размер разового платежа.

Напомним, о месторождении впервые заговорили в 1962 году. Ресурсный потенциал по категории Р1 составляет 4546,6 тыс. м3.