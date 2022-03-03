Мадрид, , 03:02 — REGNUM Партия наступательных вооружений будет направлена Испанией на Украину 3 марта. Об этом заявила министр обороны Маргарита Роблес 2 марта в интервью телеканалу Antena 3.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес Ministry of the Presidency. Government of Spain

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Груз включает 1370 противотанковых гранатометов, а также легкие пулеметы и 700 тысяч патронов. По словам Роблес, он будет доставлен на двух самолетах в «пункт в Польше рядом с украинской границей», а после переправлен сухопутным путем на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что королевство не будет напрямую поставлять оружие на Украину. Для этого Мадрид планировал использовать Европейский фонд мира. Однако 2 марта Санчес заявил, что Испания все же предоставит Киеву наступательные вооружения.

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