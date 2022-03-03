Пекин, , 03:01 — REGNUM Министерство по делам ветеранов Китая 28 февраля подписало соглашения с шестью предприятиями о расширении использования льготных карт для ветеранов и других групп, имеющих на них право, сообщает агентство Синьхуа.

Василий Верещагин. Китаец (фрагмент). 1873

В число предприятий входят China UnionPay, PetroChina и China Post, причем пять соглашений вступят в силу с 8 апреля, а другое — с 1 июня, сообщили в министерстве. Как только соглашения вступят в силу, предприятия будут предоставлять различные степени льготных и эксклюзивных приоритетных услуг для держателей карт в зависимости от их вклада и соответствующих доменов предприятий.

Соглашения направлены на повышение чувства выгоды и чести у владельцев карт, говорится в сообщении министерства. Подача заявок на льготные карты началась 14 декабря 2021 года, первая партия карт находится в стадии производства и вскоре будет передана заявителям.

Министерство одобряет, чтобы как можно больше общественных организаций и предприятий объединили усилия с ним для расширения и улучшения качества услуг для ветеранов и других групп, сказал заместитель главы министерства Цянь Фэн.