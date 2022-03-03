Анадырь, 3 марта, 2022, 03:04 — ИА Регнум. По итогам 2021 года на Чукотке отмечается рост численности населения — на 1 января 2022 года в регионе проживали 50 294 человек. Это на 1,5% больше по сравнению с 2020 годом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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При этом в городах живёт 72% населения или 36 223 человек, в сельской местности — 28% (14 071 человек).

В 2021 году демографическая ситуация в округе характеризовалась естественной убылью населения, которая компенсировалась миграционным притоком. Так, в прошлом году на Чукотке было зафиксировано снижение рождаемости на 3% при росте смертности населения на 3,4% — впервые смертность превысила рождаемость, естественная убыль населения составила 19 человек. Миграционный прирост составил 786 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень рождаемость в Санкт-Петербурге в 2021 году даёт основания для оптимистичного прогноза демографической ситуации на 2022 год.