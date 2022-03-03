Нанкин, Китай, , 02:58 — REGNUM Переживший Нанкинскую резню Пу Елян скончался 28 февраля в возрасте 100 лет, сообщает 1 марта агентство Синьхуа.

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Смерть Пу сократила общее число зарегистрированных на данный момент выживших до 59, согласно данным Мемориального зала жертв Нанкинской резни, устроенной японскими захватчиками.

Нанкинская резня произошла, когда японские войска захватили восточно-китайский город Нанкин 13 декабря 1937 года. За шесть недель они убили около 300 000 китайских гражданских лиц и безоружных солдат в одном из самых варварских эпизодов Второй мировой войны.

Два двоюродных брата Пу были убиты во время резни, а Пу был пойман захватчиками и вынужден выполнять за них тяжелую работу. Позже он сбежал и пережил резню.

«В мае прошлого года мы посетили Пу в его доме, чтобы снять документальный фильм о нем. Мы согласились присоединиться к нему на праздновании его 100-летия в этом году», — сказал сотрудник мемориального зала.

Пу был вторым выжившим в Нанкинской резне, который умер в этом году. 24 февраля Чжу Цзайцян, который был свидетелем и пережил эти зверства, скончался в возрасте 90 лет.

Китайское правительство сохранило свидетельства выживших, записанные как в письменных документах, так и в видеозаписях. Эти записи о массовых убийствах были внесены ЮНЕСКО в Реестр Памяти мира в 2015 году.