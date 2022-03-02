Пекин, 3 марта, 2022, 02:55 — ИА Регнум. Китайские исследователи разработали полигенную модель оценки риска для первичной профилактики ишемической болезни сердца (ИБС), сообщает 1 марта агентство Синьхуа.

Сердце

Используя метааналитический подход и обширные результаты общегеномных ассоциаций для ИБС и связанных с ИБС признаков среди 260 000 жителей Восточной Азии, исследователи разработали оценку полигенного риска, включающую 540 генетических вариантов. Они также оценили стратификацию риска ИБС, включив рекомендованную руководством оценку клинического риска в большие проспективные группы, включающие 41 271 человека.

Согласно исследованию, у лиц с высоким показателем полигенного риска риск ИБС был примерно в три раза выше, чем у лиц с низким полигенным риском, при этом пожизненный риск составлял 15,9 и 5,8% соответственно. Для людей с высоким полигенным риском, у которых также была семейная история ИБС, пожизненный риск может достигать 27,7%, сообщает газета China Science Daily.

Включение полигенного риска в клиническую практику может обеспечить ценное руководство по стратификации риска для выявления лиц с высоким риском для целенаправленного вмешательства в первичную профилактику ИБС. Исследовательская статья была опубликована в журнале European Heart Journal.