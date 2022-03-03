Пекин, , 02:53 — REGNUM Китайское судно космического слежения «Юаньван-6» отправилось из порта приписки в провинции Цзянсу на востоке Китая в новую миссию по мониторингу в Индийском океане, сообщает 1 марта агентство Синьхуа.

«Юаньван-6» вернулся в порт приписки 9 декабря после завершения трех миссий спутникового мониторинга. Перед отплытием персонал судна завершил осмотр и техническое обслуживание судна, убедившись, что все системы и оборудование на борту «Юаньван-6» находятся в хорошем рабочем состоянии.

Являясь китайским кораблем космического слежения третьего поколения, «Юаньван-6» принял участие в 73 миссиях по мониторингу и контролю на море, включая полеты пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу» в Китае.