Шэньчжэнь, Китай, 3 марта, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Грузовой поезд, груженный препаратами против COVID-19 в 18 контейнерах, отправился из Шэньчжэня в Гонконг на юге Китая в рамках усилий центральных властей по оказанию помощи Гонконгу в борьбе с COVID-19, сообщает 2 марта агентство Синьхуа.

Marco Verch Вакцина от коронавируса. Китай

Грузовой поезд Шэньчжэнь-Гонконг на текущем этапе курсирует один раз в день, и его частота может быть увеличена в соответствии с потребностями Гонконга. Одна поездка на поезде занимает 35 минут.

Поезд, отправленный в среду, перевозил 1,1 млн наборов для тестирования на COVID-19 и 20 000 единиц защитной одежды и других предметов медицинского назначения. Материалы будут распространены на противоэпидемическом фронте в тот же день.