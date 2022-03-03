Манчестер, Великобритания, , 02:44 — REGNUM Как сообщает издание ESPN, руководство «Манчестер Юнайтед» планирует пригласить коуча мадридского «Реала» Карло Анчелотти на пост главного тренера основной команды.

Карло Анчелотти Светлана Бекетова

Соглашение «красных дьяволов» с нынешним главным тренером Ральфом Рангником рассчитано до конца текущего сезона. После этого немецкий специалист займет пост консультанта клуба.

Под руководство Карло Анчелотти «Реал», одержав восемнадцать побед и набрав шестьдесят очков, занимает первое место в турнирной таблице испанской Примеры 2021/22. В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА «сливочные» потерпели поражение от «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:1. Единственный мяч на 90+4-й минуте забил Килиан Мбаппе.